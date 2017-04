Ence eleva un 73% o seu beneficio no primeiro trimestre, ata 13,7 millóns

Ence Enerxía e Celulosa obtivo un beneficio neto de 13,7 millóns de euros no primeiro trimestre do ano, o que supón un incremento do 72,9% con respecto ao mesmo período do exercicio anterior, informou a compañía.

Este incremento no beneficio rexistrouse a pesar do descenso do 9% no prezo medio da celulosa, sinalou o grupo, que destacou que os resultados do período confirman o cumprimento do seu plan estratéxico.

A cifra de negocios do grupo papelero e enerxético ascendeu a 174,2 millóns de euros entre os meses de xaneiro e marzo, un 16% máis que no primeiro trimestre de 2016.

Pola súa banda, o beneficio bruto de explotación (Ebitda) creceu un 22,3%, ata os 40,8 millóns de euros, cun bo comportamento tanto do negocio de Celulosa, que mellorou o seu resultado un 17,4%, como do negocio de Enerxía, que subiu un 38,6%.

O custo de produción do grupo situouse en 343 euros por tonelada, un 8,5% menos que no primeiro trimestre do ano pasado, e preto do obxectivo de 339 euros por tonelada fixado para 2017.

Pola súa banda, o negocio de Enerxía do grupo viuse impulsado polo aumento dos prezos e polo incremento da capacidade instalada tras a adquisición de dúas novas plantas a finais do pasado ano.

O conselleiro delegado de Ence, Ignacio Colmenares, destacou que "a importante mellora" dos resultados no trimestre é unha "mostra clara" da solidez do negocio e "da boa marcha" na execución do seu plan estratéxico.

O fluxo de caixa libre do grupo alcanzou os 14,4 millóns de euros ata marzo, mentres que a débeda financeira neta reduciuse case un 5% desde finais de 2016, ata os 208 millóns de euros. O apalancamiento mantense en 1,6 veces o Ebitda.