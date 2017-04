Rural.- A Xunta asegura que os incendios intencionados van en aumento en Galicia e xa supoñen o 85%

A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, asegura que os incendios intencionados van en aumento en Galicia e xa supoñen o 85 por cento do total.

En resposta a unha pregunta do BNG no pleno do Parlamento galego, a conselleira remitiuse aos datos dun estudo coñecido o ano pasado no que se sinala que na última década a intencionalidade de lumes na Comunidade foi de media do 75 por cento, aínda que supuxo un aumento en 10 puntos porcentuais co paso dos anos ata o 85 por cento da actualidade.

Ademais, lembrou que desde 2006 o 30 por cento dos incendios forestais en Galicia iniciáronse entre as 21,00 horas e as 7,00 da mañá.

Neste sentido, apunta a unha "nova tipoloxía" nos lumes, pois son "claramente intencionados", e os incendios accidentais son unha "anécdota".

Así mesmo, subliña que Galicia está preparada para os diversos lumes que afectan á Comunidade esta primavera, favorecidos por un "clima adverso", e cun dispositivo actual de 3.000 efectivos e 10 helicópteros. Ante isto, Noa Presas (BNG) subliñou que este mes de abril houbo "case todos os días" un incendio de máis de 20 hectáreas.

A isto únese a renovación dunha ducia de motobombas por 2,5 millóns de euros, así como de equipos individuais por 1,7 millóns de euros, segundo expuxo Ángeles Vázquez.

RIBEIRA SACRA

Por outra banda, este mércores o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, reiterou que a Xunta prevé incoar no verán o expediente de declaración de Ben de Interese Cultural (BIC) da Ribeira Sacra.

No pleno, a deputada Concepción Burgo (PSdeG) criticou o que considera un atraso no proceso para conseguir a declaración da Ribeira Sacra por parte da Unesco como patrimonio da humanidade.

Na súa quenda, Román Rodríguez apuntou que a elaboración deste expediente é "tremendamente complexo", con máis de 20 concellos e miles de hectáreas. Para iso, trabállase en cuestións "nada menores" como a definición de valor excepcional e universal da zona, así como a delimitación do espazo, entre outros.