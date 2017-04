A presidenta do Congreso, Ana Pastor, tivo este mércores un encontro fortuíto na Carreira de San Jerónimo cunha familiar de vítimas do accidente do tren Alvia en Angrois, ante cuxas demandas lle respondeu que fixo "todo o que puido" por axudarlles.

Ana Pastor, na súa conversación cunha familiar de vítimas do Alvia | Fonte: Europa Press

En concreto, Pastor cruzouse con María Dolores de la Rosa, nai do portavoz da plataforma dos afectados, Jesús Domínguez, quen viaxaba no convoi que descarrilou na curva da Grandeira o 24 de xullo de 2013. Este sinistro custou a vida a 80 persoas e deixou a 144 feridos.

De la Rosa atopábase na Carreira de San Jerónimo xunto a varios membros da asociación coincidindo coa presentación na Cámara Baixa dunha iniciativa de En Marea para reclamar a apertura dunha comisión de investigación.

Segundo explicou, en declaracións a Europa Press, ao ver á exministra de Fomento sentiu o "impulso" de achegarse a ela para exporlle as reivindicacións de "xustiza e verdade" que o colectivo de vítimas mantén desde fai case catro anos.

"Fixen todo o que puiden e síntoo, é o único que me dixo", destacou. Ante isto, ela respondeulle que "non" foi así e que, ben ao contrario, "puxo dificultades" durante o seu mandato para que se depurasen posibles responsabilidades políticas polo accidente.

INICIATIVA DE EN MAREA

Precisamente para esixir esas responsabilidades políticas, En Marea volve levar ao Congreso dos Deputados a creación dunha comisión de investigación na Cámara Baixa.

En rolda de prensa, a deputada Alexandra Fernández, xunto a unha representación da plataforma de vítimas, presentou a iniciativa, que xustificou ante o "bloqueo do Goberno", que defende o traballo da Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) como algo independente "cando non o é".

Neste sentido, lembrou as conclusións do informe da Axencia Ferroviaria Europea, que censurou a investigación elaborada pola CIAF e que só ve responsabilidades no descoido do maquinista. Tamén a comisión de peticións do Parlamento Europeo requiriu, tras escoitar aos afectados, a apertura dunha nova investigación, exhaustiva e independente.

"Xa está ben de ocultar as responsabilidades políticas dos ministros de Fomento", subliñou Fernández, quen chamou a todos os grupos parlamentarios a "situarse ao lado da xustiza e da verdade".

Tamén opinou que decisións que influíron no posterior sinistro foron "políticas" e non "técnicas" e afirmou que PP e PSOE evitan a creación dunha comisión de investigación independente porque "teñen moito medo e moito que ocultar respecto diso".

Xunto a ela, Jesús Domínguez criticou que Renfe e Adif, "empresas públicas que dependen do Goberno", non cumpriron coas normativas de seguridade e esixiu, por tanto, que se revele onde está o diñeiro que se destinou no seu momento ás medidas de seguridade. "Loitaremos ata o final pola memoria dos nosos", avisou.

Recentemente, as Cortes de Castela e León convertéronse no primeiro parlamento autonómico en esixir esta comisión de investigación no Congreso dos Deputados, coa abstención do PP e o voto a favor do PSOE. Antes que este órgano, numerosos concellos tamén apoiaron esta demanda das vítimas.

DEBERÁ SER CUALIFICADA POLA MESA

A comisión de investigación, para a que se dá un prazo de dez meses prorrogables, deberá ser cualificada pola Mesa do Congreso e debaterse no Pleno, que é quen decidirá se se crea ou non.

Actualmente, a Cámara Baixa ten xa aprobadas tres comisións de investigación sobre o Ministerio do Interior de Jorge Fernández Díaz, o financiamento do PP e o rescate bancario.