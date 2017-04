O TSJM denega á sobrevivente do ébola Teresa Romero que sexa indemnizada polo sacrificio do seu can

O Tribunal Superior de Xustiza de Madrid (TSJM) rexeitou que a Comunidade de Madrid indemnice a Teresa Romero, a auxiliar de enfermaría que superou o virus do ébola, polo sacrificio do seu can en outubro de 2014.

Excalibur | Fonte: Europa Press

Así consta nunha sentenza, á que tivo acceso Europa Press, na que se desestima o recurso de Romero e o seu marido contra a resolución do 26 de febreiro de 2015, da Comunidade de Madrid que negaba a reclamación de responsabilidade patrimonial presentada o 11 de novembro de 2014.

O matrimonio solicitou 150.000 euros polos danos morais que lles causou o sacrificio do seu can chamado 'Excalibur', que convivían no seu domicilio.

Os maxistrados sinalan que "dado o escaso coñecemento científico sobre a prevención e tratamento do virus do Ébola en xeral, e sobre a infección e potencial risco de transmisión polos cans, en particular, foi inevitable proceder ao sacrificio do can dos recorrentes".

Fíxose ante "a imposibilidade real de trasladalo vivo e de custodialo por persoal adestrado que puidese seguir un protocolo de actuación debidamente contrastado e nun establecemento con condicións de bioseguridade adecuadas para impedir o contaxio de quen entrasen en contacto co animal e, a través deles, a terceiras persoas".

"Así as cousas, a falta de antixuricidade do resultado lesivo cuxa reparación se reclama, determina que os recorrentes non teñan dereito a ser indemnizados a título de responsabilidade patrimonial da Administración demandada", dixo.