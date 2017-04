O secretario comarcal de CIG-Industria en Ferrol, Vicente Vidal, reclamou "seriedade" aos integrantes da patronal do sector siderometalúrxico da provincia da Coruña, tras máis de dous anos de negociacións para ratificar un convenio colectivo que a tenor do manifestado polo representante sindical atópase "bloqueado pola súa actitude".

Ditas manifestacións realizounas ante a sede da empresa Talleres Mecánicos Galicia, no Polígono Industrial de Río do Pozo, en Narón (A Coruña), compañía ante a que se concentraron no mediodía deste mércores ao redor de medio centenar de delegados sindicais de CC.OO., CIG e UXT, todos eles integrantes da plataforma de negociación.

Vidal denunciou que estes sindicatos presentaron "hai máis de dous anos" unha proposta á patronal "e a día de hoxe aínda non se chegou a ningún acordo, logo de 14 reunións".

O representante do sindicato nacionalista asegurou que algúns das súas formulacións son "innegociables, como a recuperación do poder adquisitivo e a revisión salarial".

Así, destacou que "todos os indicadores aseguran que existe unha importante carga de traballo". "Ademais, son moitos os que aseguran que somos a envexa de toda Europa, co país con máis crecemento", incidiu.

Ao seu xuízo, o obxectivo da patronal ante os traballadores deste sector é "que se traballe máis e se cobre menos". "Queren unha distribución de xornada irregular bestial, reclamando cifras de ata un 20% nunha xornada anual, o que nos levaría a posibilidades de modificacións de ata o catro meses, algo que non estamos dispostos a aceptar", denunciou.

Segundo Vidal, con esta medida a patronal o que quere é "incentivar a realización das horas extraordinarias".

O representante da CIG tamén destacou que outro dos puntos crave do novo convenio que queren negociar é a subrogación, tras constatarse diversos casos en que "algúns operarios están a realizar unha obra e son despedidos, por problemas na súa compañía, chegando daquela outra e realizando o traballo".

CONCENTRACIÓNS

A esta concentración, desenvolvida na rúa Ceramistas do asentamento industrial naronés, chegouse tras outra ante a sede da patronal na cidade da Coruña, o 16 de marzo.

O propietario de Talleres Mecánicos Galicia é un dos negociadores deste convenio "desde sempre", segundo o sindicalista, que avanza que a próxima mobilización será o 4 de maio en Santiago, ante outra empresa deste sector, e a seguinte o día 9 ante outra compañía da Coruña.