A CRUE di que as CCAA deben compensar economicamente ás universidades se deciden baixar as taxas de másteres

O presidente de CRUE Universidades Españolas, Segundo Píriz, aplaude a iniciativa do Goberno de permitir ás comunidades autónomas baixar os prezos públicos dos másteres, pero advirte de que as administracións educativas teñen que "comprometerse" coas universidades para compensalas economicamente porque unha redución de ingresos podería polas nunha situación financeira "moi complicada".

En declaracións a Europa Press, o presidente dos reitores insistiu en que, de aprobarse a Lei Presupostos Xerais do Estado para 2017, cuxo proxecto contempla unha baixada das taxas para os másteres non habilitantes, igualando as pinzas no seu parte inferior á dos graos e másteres habilitantes, sería "unha medida moi positiva", porque, ao seu xuízo, "fai máis alcanzable a Universidade aos estudantes".

No entanto, insistiu, como noutras ocasións, en que a baixada de ingresos por parte das universidades pola vía da matrícula, se non é compensada polas comunidades autónomas, "tamén pode prexudicar á calidade docente".

Píriz lembrou que a ampliación das pinzas por parte do Ministerio de Educación, a través do 'decreto de recortes' de abril de 2012, permitiu ás universidades públicas subir os prezos porque "recibían menos diñeiro público das administracións".

Aínda que indicou que os recortes cesaron na maioría das comunidades, tamén advertiu da situación económica das universidades "segue sendo difícil" porque non viron incrementada o seu financiamento suficientemente. "Calquera baixada de ingresos ten unhas consecuencias moi negativas na Universidade", concluíu.