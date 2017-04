Un profesor da UVigo, elixido embaixador en Galicia da iniciativa Scientix para fomentar a educación científica

O exdirector da Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía e profesor da Universidade de Vigo (UVigo) José Benito Vázquez, foi nomeado embaixador en Galicia da agrupación europea 'Scientix', centrada en fomentar a educación científica a través da colaboración entre profesorado de todos os niveis nas áreas de ciencia, tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas.

Un profesor da UVigo, elixido embaixador en Galicia de 'Scientix' | Fonte: Europa Press

Desta forma, Vázquez convértese nun dos 43 embaixadores de España no período entre 2017 e 2019, sendo un do cinco vinculados a universidades españolas --os demais son, maioritariamente, docentes de educación secundaria--. O seu labor consistirá en divulgar as actividades de 'Scientix' na comunidade educativa.

Vázquez, que ve este nomeamento como "unha oportunidade para aprender nun ambiente de colaboración internacional", sinalou que para a UVigo "é importante apoiar accións de achegamento da investigación que se fai nos centros científicos e tecnolóxicos á sociedade en xeral e, en particular, ao alumnado susceptible de atopar a súa vocación" nestas materias.

En concreto, como embaixador realizará actividades de intercambio de divulgación científica --charlas, cursos, exhibicións, seminarios, xornadas, congresos, etc.--; de avaliación e seguimento de proxectos e ferramentas de innovación docente; de difusión de recursos, proxectos e formación; e de información de convocatorias; entre outras cuestións.