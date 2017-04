O aspirante a secretario xeral do PSOE Pedro Sánchez saíu ao paso das palabras do presidente do Goberno sinalando que "no Partido Popular non é como di Rajoy, que quen a fai a paga, senón que a quen pillan a paga".

Pedro Sánchez, que mantivo un encontro con militantes socialistas de Vilagarcía de Arousa durante o que evitou facer declaracións aos xornalistas, preguntouse que "cantos González, Granados ou Bárcenas máis hai escondidos no Partido Popular?".

Fronte a esta situación de desprestixio e corrupción xeneralizada, dixo, "o PSOE debe ser o partido da rexeneración" xa que "só os socialistas" poden facer da loita contra a corrupción "o elemento central" do seu discurso político.

O candidato socialista insistiu na súa crítica ao "erro estratéxico" que supuxo a abstención do PSOE na investidura de Mariano Rajoy. "Despois do que ocorreu nestes últimos días, teño aínda máis claro que o non debeu ser non", sinalou, provocando o aplauso inmediato dos militantes vilagarciáns.

O PARTIDO NUNHA ENCRUCILLADA

Para o aspirante a secretario xeral, "o PSOE atópase nunha encrucillada" e ten que ser capaz de resolver "que é o que quere ser e que é o que quere facer" nunha Europa fragmentada politicamente.

Na súa opinión, o socialismo ten que adaptarse, evolucionar e converterse nunha organización do século XXI. "Para poder ser unha opción de goberno temos que volver ser o partido de referencia da xente nova. Temos que conquistar o futuro porque o pasado xa o conquistamos", sinalou.

Respecto da orientación ideolóxica que debería tomar a súa formación, o candidato indicou que "o Partido Socialista debe ter unha dirección que se sitúe na esquerda porque é aí onde se sitúan tamén os seus afiliados".

Uns afiliados aos que o que foi cartel electoral dos socialistas nas dúas últimas eleccións xerais atribuíu non só o papel de elixir o seu candidato "senón tamén o de decidir sobre as cuestións transcendentais" que afecten á organización.

NOVOS PRINCIPIOS

Sánchez incidiu en que o novo socialismo debe ter novos principios. E entre eles incluíu cuestións como o municipalismo, o feminismo, o ecoloxismo e a pluralidade.

Ao mesmo tempo reclamou o impulso de cuestións que xa foran expostas pero que agora quedaron bloqueadas como a cuestión dos aforamentos ou o veto ás portas xiratorias.

O exsecretario xeral socialista, que de novo aspira ao cargo, avogou por que no futuro ninguén teña que volver pagar coa súa dimisión por cumprir cos seus afiliados. "Eu paguei un alto prezo por manter a miña palabra", dixo, "e non quero que iso nunca máis ocorra".