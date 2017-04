Rural.- Este xoves arrinca o prazo para solicitar axudas de entre 30 e 70 céntimos o quilo pola praga da pataca

Os afectados pola praga da pataca da couza guatemalteca poderán solicitar desde este xoves, 27 de abril, e ata o 30 de setembro, indemnizacións á Xunta.

Na orde publicada este mércores polo Diario Oficial de Galicia (DOG) inclúese un baremo de indemnizacións que vai desde os 30 céntimos por quilo para o tubérculo de consumo producido na explotación ata os 70 céntimos por quilo para a pataca de sementeira. Nas plantacións en zonas infestadas fíxase unha indemnización de 40 céntimos por metro cadrado de superficie plantada.

Ademais, haberá indemnizacións para os almacéns comercializadores, neste caso é o prezo de compra, que deberá estar debidamente xustificado mediante factura de venda do provedor de pataca de sementeira ou para consumo.

A entrega de patacas aos servizos oficiais realizarase mediante sacos orixinais, sempre que non fosen abertos, ou nos sacos entregados por Medio Rural.

Esta orde conta cun orzamento inicial de 250.000 euros --que poden incrementarse con fondos adicionais--, e tamén inclúe axudas para os titulares de plantacións de piñeiros destruídas como consecuencia da detección do fungo causante do chancro resinoso do piñeiro.

O baremo de subvencións aquí oscila entre os 0,108 e os 0,144 euros por planta, en función do número de exemplares que se van a compensar. O prazo de presentación de solicitudes tamén vai do 27 de abril ao 30 de setembro.