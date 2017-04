O pleno de Zona Franca de Vigo aproba por unanimidade o convenio da ETEA tras case un ano de bloqueo

O pleno de Zona Franca de Vigo deu luz verde este mércores, co voto unánime de todos os vogais, ao convenio coa Xunta de Galicia para recuperar dúas parcelas nos terreos da antiga ETEA, e ao acordo de cesión dunha desas parcelas á Universidade para instalacións do Campus do Mar.

Pleno de Zona Franca de Vigo aproba o convenio da ETEA | Fonte: Europa Press

Así, tras case un ano de bloqueo por parte do goberno de Abel Caballero, o organismo estatal deu o primeiro paso para recuperar os edificios Siemens e Faraday, ademais doutras instalacións situadas en dúas parcelas que, ata agora, son titularidade da Xunta.

O convenio aprobado reflicte que, da débeda contraída polo goberno galego pola súa banda da ETEA (18,5 millóns), quedan por pagar uns 11,2 millóns de euros, que se abonarán da seguinte maneira: 5,7 millóns pagaranse mediante un plan de 8 anualidades, a razón de algo máis de 700.000 euros cada ano; o resto, compénsase mediante a devolución de dúas parcelas valoradas en 5,5 millóns.

A tramitación dese convenio non fixo máis que empezar, xa que agora debe ser aprobado (cos correspondentes informes) polo Ministerio de Hacienda e polo Tribunal de Contas. A Xunta, pola súa banda, tamén ten que aprobar o acordo formalmente.

CESIÓN DE PARCELAS

Unha vez que se superou esa tramitación, a Zona Franca recuperará a titularidade desas parcelas e, no edificio Siemens, poderá iniciar o seu proxecto de construír un centro de emprendemento e innovación relacionado co mar.

Por outra banda, o edificio Faraday e outras instalacións próximas serán cedidas por 40 anos á Universidade, que ten a obrigación de custear a vixilancia e o mantemento. Así mesmo, a institución académica comprometeríase a rehabilitar o edificio Faraday nun prazo de tres anos, e a executar o resto da obra (na outra parte da parcela) nun prazo de 6 anos.

"POUCOS ALIADOS" NAS RECLAMACIÓNS Á XUNTA

O presidente do pleno de Zona Franca, e alcalde de Vigo, Abel Caballero, confirmou que o convenio e o acordo de cesión foron apoiados unanimemente, e volveu xustificou a súa decisión de someter a votación esas cuestións (tras case un ano negándose) pola "chantaxe" da Xunta á cidade.

Así, insistiu en que debería ser o goberno galego o que cedese directamente as parcelas á Universidade, sen que a Zona Franca as "recompre". "Os acordos son bos para a Universidade e para a Xunta, porque Zona Franca deixa de cobrarlle 5,5 millóns, pero eu non o comparto. Agora, na lista das débedas da Xunta con Vigo súmanse 5,5 millóns", reiterou.

Caballero, quen repetiu que "non se perdeu un ano", asegurou que tentou "por todos os medios" que a Xunta accedese a doar parcélalas pero, segundo lamentou, tivo "poucos aliados".

Pola súa banda, a delegada do Estado en Zona Franca, Teresa Pedrosa, agradeceu aos vogais que desen luz verde aos acordos no pleno, e volveu a incidir en que este organismo "non regala" eses 5,5 millóns de euros, senón que se cobra parte dunha débeda recuperando as parcelas.

Pedrosa avogou por facer "borrón e conta nova" para desenvolver os novos proxectos neses terreos. "Hai que traballar en positivo, o Campus do Mar xa non ten que ser obxecto de discusión", sentenciou.

DÉBEDA DO CONCELLO

Por outra banda, con respecto á débeda que o Concello mantén pola súa banda dos terreos da ETEA (11,5 millóns que nunca abonou), o alcalde lembrou que, segundo o convenio, a Xunta debe expropiar as parcelas para garantir a utilidade pública.

Devandito convenio tamén especifica que, antes diso, debe volver a titularidade dos terreos á Zona Franca. Cuestionado acerca diso, Caballero asegurou que o organismo estatal "nunca" os reclamou. "Axiña que o pidan... e a Xunta ten que expropialos para devolvérnolos", engadiu.

Mentres, Teresa Pedrosa lembrou que a Zona Franca dirixiuse "todos os anos" ao Concello para reclamar o pago da débeda dos espazos municipais na ETEA e apuntou que "sorprende que fagan licitacións de obras" nunhas parcelas que non pagou. "A Xunta non pode expropiar porque non os devolveron á Zona Franca", explicou.

Segundo a delegada, o Concello "ten que pagar ou devolver as parcelas", e instou ao goberno local a "sentar" e negociar para "regularizar" esa débeda.