O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, cualificou de "positiva" a posibilidade de que as comunidades autónomas poidan rebaixar o prezo dos másteres non obrigatorios, medida anunciada este mércores polo Goberno central.

En declaracións a Europa Press antes de participar na inauguración dunha exposición en Santiago, o titular de Educación asegurou que dita medida "ten que estar pensada para as comunidades autónomas que triplican o prezo do grao en Galicia", xa que, como defendeu, as universidades galegas ofrecen "os prezos máis baixos tanto de grao como de posgrao" de todo o Estado.

"É unha boa medida que vai xerar certa igualdade entre as persoas que viven nos distintos territorios do Estado. Galicia xa está no limiar máis baixo das comunidades autónomas", reiterou Román Rodríguez.

Así, tras lembrar que "un crédito en Cataluña ou Madrid é tres veces máis caro que en Galicia", o conselleiro apuntou que a medida pode achegar "certa igualdade" entre os habitantes das diferentes comunidades autónomas e "achegar as políticas do Estado ás que fai a Xunta de Galicia".

A medida foi anunciada este mércores polo secretario de Estado de Educación, FP e Universidades, Marcial Marín, quen avanzou a baixada da forquita dos prezos para fixar as taxas dos másteres non habilitantes, cuxa aplicación depende das comunidades autónomas.

Estes estudos de posgrao son aqueles que non son obrigatorios para traballar e o seu prezo podería agora ser reducido polas comunidades autónomas desde un 40-50 por cento a un 15-50 por cento.