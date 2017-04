Pesca.- A Xunta destina 53.000 euros a novas defensas nos portos de Porto do Son e Portosín para embarcacións

A Consellería do Mar destina 53.000 euros a novas defensas nos portos de Porto do Son e Portosín para embarcacións, segundo informa a Xunta nun comunicado.

No caso de Porto do Son trátase de cinco novas defensas en forma de V para os barcos do cerco, así como anillas entre outros elementos para mellorar as condicións de amarre destas embarcacións.

Respecto ao peirao de Portosín, tamén se executaron melloras na instalación de defensas de rosario formadas por catro unidades de roda cada unha.