O presidente do Parlamento, Miguel Santalices, destacou que contar cun centro como a Escola de Arte e Superior de Deseño de Ourense é "un privilexio e resulta gratificante por moitas razóns", como a longa tradición e a vinculación da cidade co mundo da creación artística e do deseño téxtil.

Así o manifestou, segundo trasladou a Cámara nun comunicado, na presentación da conferencia que o arquitecto Juan Carlos Cabanelas pronunciou no Centro Marcos Valcárcel de Ourense, no marco da celebración do XXX Aniversario da EASD Antonio Faílde.

Santalices, que participou respondendo a unha invitación do centro, puxo en valor o carácter público da Escola, que ofrece "formación de calidade" e pon de manifesto "o potencial educativo de Ourense".

Tamén destacou os diferentes intercambios educativos da EASD Antonio Faílde, a través do programa Erasmus e outros, que vinculou coa "vocación europeísta e universalista" de Ourense.