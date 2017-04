Sanidade non cre necesario citar a máis persoas na investigación sobre os tratamentos de hepatites C

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, asegurou que a declaración deste mércores dos altos cargos do Sergas investigados polos tratamentos a pacientes de hepatites C supón un "paso adiante", á vez que manifestou que cre que "non sería necesario" que se citase a máis persoas para testificar.

Vázquez Almuiña, en declaracións a Europa Press na tarde deste mércores coincidindo coa inauguración dunha exposición en Santiago, expresou que as comparecencias dos cargos do Sergas e das testemuñas "mostraron que se actuou sempre seguindo unha prescrición médica clara".

Este mércores, as testemuñas que compareceron en sede xudicial polo caso dos tratamentos contra a hepatite C adheríronse á versión do Sergas, cuxa actuación afirmaron que foi "correcta", e aseguraron que os tratamentos se dispensaron baseándose en "criterios médicos", unha declaración que os denunciantes consideran "orientada" pola Administración sanitaria.

O portavoz da Plataforma de Afectados pola Hepatite C, Quique Costas, asegurou que as testemuñas "non achegaron nada substancial" e que as declaracións estiveron "claramente orientadas" desde o Sergas. "Perdeuse unha oportunidade de arroxar luz sobre este asunto", declarou aos medios tras a rolda de comparecencias nos xulgados de Santiago.

Preguntado por estas declaracións, o titular de Sanidade incidiu en que "a actuación dos profesionais da Consellería de Sanidade foi diligente, tratando sempre de velar pola seguridade e mellora dos pacientes".

NOVAS CITACIÓNS

Respecto da posibilidade de que o xuíz que instrúe o caso poida citar a máis persoas a declarar, Vázquez Almuiña cre que "non sería necesario", xa que "o que se mostrou agora por parte dos investigados e das testemuñas vai sempre na mesma liña".

Con todo, expresou que a Xunta respecta a actuación da xustiza. "Desde lle primeiro momento estamos encantados de colaborar coa xustiza e achegar todos os datos que temos", remarcou.