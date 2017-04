O aspirante a secretario xeral do PSOE Pedro Sánchez criticou que desde a abstención do seu partido que favoreceu o goberno do PP "neste país non cambiou nada", ao argumentar que os mozos seguen emigrando, os traballadores sufrindo e que persisten os casos de corrupción.

Pedro Sánchez, en Pontevedra | Fonte: Europa Press

"Se Mariano Rajoy aproba os orzamentos viuse o absurdo da abstención do PSOE", engadiu Sánchez durante a súa intervención na Praza do Teucro, en Pontevedra, ante uns 200 militantes que lle aclamaron á súa chegada con berros de "Pedro si, Susana non!".

Sánchez cualificou os casos de corrupción que afectan a diversos cargos do PP como "a historia interminable", recalcando que "aquel non debeu ser non en outubro", cando se viu forzado a dimitir da dirección socialista.

"Manda carallo coa abstención do PSOE!", exclamou o candidato ás primarias do PSOE ante os últimos acontecementos, acusando o presidente do goberno, Mariano Rajoy, de porse "dous chapeus", o dos "recortes na Moncloa" e o da "barra libre como presidente do seu partido".

Precisamente, sobre a convocatoria de Rajoy para declarar como testemuña no xuízo do caso Gürtel, Pedro Sánchez sinalou que non lle estraña como tal, senón "que siga gobernando coa abstención do PSOE".

Neste sentido, Sánchez asegurou que existe "demanda de rexeneración democrática" e fixo un chamamento á militancia socialista para "resolver a encrucillada" na que se atopan.

QUILÓMETRO CERO

Por iso, ante as eleccións do próximo 21 de maio, destacou que "este proceso non é un punto final, senón o quilómetro cero" de que queren as bases que sexa o PSOE, facendo das primarias "un canto ao futuro, non un exercicio de nostalxia".

Arroupado polo secretario da agrupación local socialista de Pontevedra, Tino Fernándeez; a concelleira pontevedresa Pomba Castro; o alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz; e Maica Larriba en representación da plataforma de apoio a Pedro Sánchez, entre o público atopábase tamén o histórico socialista Gonzalo Adrio, de case 98 anos.