Angrois.- Vítimas abordan a Pedro Sánchez no seu acto en Santiago e reclámanlle un 'si' á comisión de investigación

Membros da plataforma de vítimas do accidente do Alvia en Angrois en xullo de 2013 abordaron este mércores ao aspirante a secretario xeral do PSOE Pedro Sánchez durante o seu acto en Santiago e reclamáronlle que, en caso de saír elixido líder do partido, vote 'si' á apertura dunha comisión de investigación sobre o sinistro no Congreso.

Pedro Sánchez, á súa chegada a Santiago, interpelado por vítimas do Alvia | Fonte: Europa Press

Esperanza Fernández, do colectivo de afectados o descarrilamento do tren que deixou 80 mortos e 144 feridos na curva da Grandeira, foi unha das persoas ás que se achegou Sánchez á súa chegada ao mitin da Praza Roxa, onde varios integrantes da asociación esperábanlle con carteis reclamando a mencionada investigación, coa que pretenden que se depuren responsabilidades políticas polo accidente.

Fernández explicou, en declaracións a Europa Press, que lle transmitiu a reivindicación de "verdade e xustiza" por parte das vítimas. "Díxenlle que nese tren ía xente que lle votou e que ten que loitar por nós", destacou.

Pedro Sánchez, pola súa banda, "asentiu coa cabeza, con cara de circunstancias", segundo indicou Fernández, quen lamentou non solicitar do socialista un compromiso rotundo para cos afectados do sinistro de Angrois, e afirmou que, por tanto, quedan "á expectativa" do que manifeste de aquí en diante.