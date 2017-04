A Audiencia da Coruña xulga este xoves a un home por tentar matar á súa parella

A Audiencia Provincial da Coruña celebrará este xoves un xuízo por tentativa de homicidio. Para o acusado, a Fiscalía pide nove anos de prisión por, presuntamente, tentar matar á súa parella cravándolle un coitelo no abdome, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

De acordo coa cualificación fiscal, o procesado mantiña mantiña unha relación sentimental coa muller desde fai uns oito anos, non tendo fillos en común. Sobre ela, segundo sostén, exercía unha actitude de "dominio".

Tamén sinala que, sobre as 21,00 horas do 27 de abril de 2016, cando ambos se atopaban no domicilio dunha persoa maior á que coidaba a muller, o procesado empezou a porse nervioso e celoso cando ela recibiu uns whatsapps.

Tras preguntarlle quen llos mandaba, "agarrouna polos pelos mentres que lle colocaba un coitelo no pescozo, dicíndolle que a ía a matar". Tamén explica que, co ánimo de ocasionar a súa morte, colleu un coitelo de cociña e cravoullo no abdome, necesitando 51 días para a súa curación.