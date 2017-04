Evacuado un home debido a un incendio nunha vivenda de Portonovo (Pontevedra)

Un home foi trasladado na madrugada deste xoves a un centro hospitalario despois de declararse un incendio na súa vivenda en Portonovo, no municipio pontevedrés de Sanxenxo.

Segundo informou o 112 Galicia, a vítima, que resultou afectada por inhalación de fume, foi evacuada por Urxencias Sanitarias a un centro hospitalario.

En concreto, o incendio tivo lugar nun edificio da rúa Ourense de Portonovo. O 112 Galicia foi alertado do ocorrido polos axentes da Policía Local ás 1,35 horas deste xoves.

Por parte do Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia pasouse aviso aos Bombeiros do Salnés aínda que, finalmente, descartouse a súa intervención debido a que o lume quedou controlado e extinguido polos membros do GES.

Ademais de informar os Bombeiros do Salnés, o persoal do CAE 112 Galicia solicitou a intervención de Urxencias Sanitarias e a dos membros do GES de Sanxenxo.

En concreto, o 061 desprazou ao lugar unha ambulancia asistencial que levou, nun primeiro momento, a un centro de Atención Primaria a un home de 33 anos, tras o que foi derivado ao Hospital Montecelo en Pontevedra, segundo confirmaron a Europa Press fontes sanitarias.