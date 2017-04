Extinguido o incendio rexistrado nunha nave de froitas en Foz (Lugo)

O incendio declarado á primeira hora da tarde do mércores na nave de froitas de Foz (Lugo) quedou totalmente extinguido tras varias horas de traballos.

Segundo informou o 112 Galicia, faltaban dez minutos para as 21,00 horas do mércores cando os efectivos de extinción de Barreiros indicaron ao servizo de emerxencias que o lume xa fora sufocado.

Debido a este lume ardeu a nave case por completo e, segundo concretan as mesmas fontes, só unha parte das estancias utilizadas como oficinas puidéronse librar das lapas. Unha vez extinguido o lume, os servizos de emerxencia desprazados arrefriaron a zona para evitar que as lapas se reavivasen de novo.

No operativo que o 112 Galicia puxo en marcha tras recibir a alerta dun particular, ás 15,40 horas do mércores, participaron os Bombeiros de Barreiros e Viveiro, efectivos do GES de Cervo, Protección Civil e Policía Local.