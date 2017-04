(AM) Controlado un incendio forestal que afecta a unhas 40 hectáreas en Avión (Ourense)

O incendio forestal declarado na tarde do mércores no termo municipal de Avión (Ourense) permanece controlado na mañá deste xoves, segundo informou a Consellería do Medio Rural.

O lume, segundo os datos do departamento de Medio Rural, rexístrase desde as 18,00 horas do mércores na parroquia de Nieva, no municipio ourensán de Avión e quedou controlado ás 5,13 horas deste xoves.

Segundo as últimas estimacións facilitadas pola Consellería do Medio Rural este lume afecta a 40 hectáreas de superficie, das cales 39 son de monte raso e unha de arborado.

Na súa extinción traballan un técnico, oito axentes, 16 brigadas, 10 motobombas, dúas pas e catro helicópteros.