Detido un cidadán español por un delito de bigamia e unha muller dominicana por falsidade documental en Ourense

Axentes da Policía Nacional detiveron en Ourense a un cidadán español e a unha muller de nacionalidade dominicana como presuntos autores dun delito de falsificación documental, bigamia e infracción á lei de estranxeiría.

Segundo informou a Policía Nacional, a operación policial realizouna a Brigada Provincial de Estranxeiría e Fronteiras da Comisaría Provincial de Ourense que, nas súas funcións de control dos fluxos migratorios, o 23 de marzo detectou unha solicitude na Subdelegación do Goberno en Ourense, concretamente da súa oficina de Estranxeiros, de "cartón de familiar de cidadán de UE" dunha cidadá dominicana.

As mesmas fontes sinalaron que alegaba estar casada cun cidadán español de orixe dominicano. Das investigacións practicadas polo Grupo de Estranxeiría constatouse "unha duplicidade de rexistros tendo en conta que o cidadán de orixe dominicano con nacionalidade española consta xa inscrito como parella de feito con outra cidadá dominicana desde decembro do 2011 no Rexistro Civil de Parellas de Feito da Xunta de Galicia", segundo engade a Policía.

En base a esa inscrición concédeselle á cidadá dominicana residencia en España como familiar de comunitario e ese mesmo cidadán contrae en 2015 matrimonio na República Dominicana cunha nova cidadá dominicana e realiza a inscrición no Rexistro Civil Central (expedición de Libro de Familia), cando aínda figuraba como parella de feito coa primeira muller. "Pasando desapercibida esta duplicidade, pola inexistencia de cruzamento de información entre ambos os rexistros", segundo concreta a Policía.

VISADO

Debido a este matrimonio esta última cidadá dominicana consegue un visado de entrada en España para ela e as súas fillas e solicita "apenas dez días da súa entrada unha autorización de residencia de familiar comunitario", segundo indica a Policía.

Os detidos por estes feitos son un home de 32 anos natural de San Francisco de Macorís (Republica Dominicana), e unha muller de 35 anos de Puerto Prata (Republica Dominicana).

Ambos carecen de arrestos anteriores e quedaron en liberdade en depedencias policiais tras ser detidos, segundo apunta a Comisaría de Ourense.