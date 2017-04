Os sindicatos e a dirección de Nueva Pescanova chegan a un preacordo sobre os convenios colectivos

Os sindicatos e a dirección de Nueva Pescanova chegaron a un preacordo sobre os convenios colectivos das plantas do grupo; un documento que agora os sindicatos someterán a votación de cara a dar a luz verde definitiva á aprobación da proposta.

Tal e como confirmaron a Europa Press fontes próximas á negociación, despois de que a mesa renovase as reunións este mesmo mércores sobre as 12,00 horas, as distintas partes negociaron durante máis de 20 horas, o que deu como resultado este preacordo.

A parte social levará o documento á asemblea que celebrará este sábado --nun lugar aínda por determinar, que será en Chapela ou Redondela-- para sometelo a votación. De momento, non transcenderon os termos do preacordo, aínda que as mesmas fontes referendaron que "todos" cederon e o resultado sitúase nun punto "intermedio".

Este luns as partes presentaron as súas últimas propostas "en sobre pechado", tras o que este mércores se renovou a mesa de negociación, que xa dura varios meses. Neste tempo, a parte social separouse en dous bloques, CC.OO. por unha banda, e CIG, CUT, UGT e USO polo outro. Os aspectos que centran o conflito son as condicións dos novos contratos, os salarios e a flexibilidade de xornada.