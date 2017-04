A UPG debate sobre a paz en Colombia e difunde imaxes das FARC

Os eventos son parte dun “Foro Internacionalista” da UPG que, organizado pola Secretaría de Relacións Internacionais, “traerá a Galiza a actualidade dos procesos e loitas patrióticas e antiimperialista do mundo”.

Imaxe dun campamento das FARC | Fonte: Bruno Carvalho Manifesto 74

Esta semana, ademais do debate sobre a situación en América Latina e as perspectivas do proceso de paz en Colombia no que participarán Néstor Rego, Secretario Xeral da UPG e Duarte Correa, Secretario de Relacións Internacionais da UPG; proxectarase imaxes “gravadas en exclusiva” polo xornalista Bruno Carvalho nos campamentos das FARC, a guerrilla comunista que o ano pasado asinou un acordo de paz co Estado colombiano.