A sede de Afundación en Santiago de Compostela acolleu este xoves o acto central das actividades programadas pola entidade con motivo do Día Europeo da Solidariedade Interxeracional, que apoia para incrementar as sinerxías entre xeracións e favorecer a "liña de continuidade" entre nenos e maiores.

Acto social en Afundación en Santiago | Fonte: Europa Press

Así o expresou durante o acto o poeta Yolanda Castaño, que amadriñou a iniciativa xunto ao presidente da Real Academia Galega (RAG), Víctor Freixanes. Na celebración participaron tamén o director xerente de Afundación, Pedro Otero, tres socios dos Espazos+60 de Afundación e tres estudantes participantes nos seus programas intergeneracionales.

En conmemoración desta xornada, que se celebra o 29 de abril, Afundación programou actividades nas súas Espazos+60 para reivindicar a necesidade de "superar calquera forma de discriminación por razón de idade" e subliñar a importancia de que "as persoas de todas as xeracións estean conectadas, dialoguen, aprendan unhas doutras e respéctense mutuamente", tal e como lembrou Pedro Otero.

O responsable de Afundación apuntou que a iniciativa está enfocada a fomentar "o achegamento e o entendemento entre xeracións" baixo a premisa de reivindicar "o valor da experiencia" e demostrar que "aprender dos demais é posible en calquera etapa da vida".

ASOMARSE Á HISTORIA

Durante o acto, que concluíu coa lectura dun decálogo, Yolanda Castaño apostou por "asomarse á historia desde a xanela dos ollos de quen a viviu", destacando as virtudes de contemplar unha "panorámica" desde "distintas perspectivas".

Víctor Freixanes, pola súa banda, definiu o proxecto como o "encontro de dous universos" e destacou os seus beneficios en cuestións como a difusión do galego. "A lingua está a vivir momentos de esperanza, pero a súa situación é delicada", lembrou o presidente da RAG, que lamentou a "perda de falantes".

Para Freixanes, os mozos, sobre todo do ámbito urbano, deben ser os que "transmitan a lingua". "A esperanza da lingua está nese encontro entre os maiores e os mozos", apuntou, para concluír que é no seo da familia onde "se pon a primeira semente" neste ámbito.

ACTIVIDADES

Durante toda a semana, Afundación organizou distintas actividades nas súas Espazos+60 para sumarse a esta conmemoración. Ademais da participación no programa interxeracional 'Fálame da Emigración' e de distintas lecturas públicas do manifesto, voluntarios maiores compartirán estes días con nenos e mozos de distintas idades talleres de xogos tradicionais, contacontos, aulas de cociña ou talleres de novas tecnoloxías.

O proxecto 'O valor da experiencia' está desenvolvido pola área de Envellecemento Activo da entidade, co que se pretende potenciar o papel activo dos maiores na sociedade, a difusión dunha imaxe social afastada de estereotipos e a divulgación do coñecemento e boas prácticas no ámbito do envellecemento activo.