Fomento aproba o expediente de información pública do proxecto do primeiro tramo do variante Norte de Ourense

O Ministerio de Fomento, segundo publica este xoves o Boletín Oficial do Estado (BOE), aprobou o expediente de información pública do proxecto do primeiro tramo do variante Norte de Ourense, entre as ligazóns de Quintela e Eirasvedras.

Esta actuación, que está incluída no trazado da autovía A-56 entre Lugo e Ourense, ten un orzamento de licitación de obra estimado de 30,2 millóns de euros, segundo lembra o Ministerio de Fomento.

O primeiro tramo do variante Norte de Ourense (A-56) terá unha lonxitude de 1,7 quilómetros e iniciarase na ligazón de Quintela, onde conecta coa N-120. Está previsto desenvolver unha conexión no punto quilométrico 572 da N-120, á altura do núcleo de Tarascón, segundo engade Fomento.

O tramo de estrada finaliza na contorna da actual ligazón de Eirasvedras da autovía das Rías Baixas (A-52, enlace Ourense Norte, p.k. 233), onde actualmente existen dúas calzadas separadas de dous carrís por sentido na N-120.

O trazado proxectado do Variante Norte de Ourense é o tramo final da Autovía A-56 de Lugo a Ourense, punto no que enlazará coa A-52, segundo explica Fomento.

SEMIENLACES

Os dous semienlaces previstos neste primeiro tramo do variante Norte: Eirasvedras e Quintela, permitirán conectar a N-120 co Variante Norte (A-56), segundo destaca Fomento, que engade que a estrutura "máis destacada será un novo viaduto en Quintela que permitirá o paso sobre o ferrocarril e sobre a propia N-120".

Tamén apunta que se proxecta unha ponte sobre o Río do Porto e un paso inferior. "As citadas estruturas resolven adecuadamente a permeabilidade transversal da obra", segundo expón Fomento, que engade que "se previu a reposición da rede de camiños existente, garantíndose a accesibilidade das parcelas adxacentes que resultan afectadas".