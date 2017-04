(AM)EPA.- O paro en Galicia sobe en 12.900 persoas ata marzo e destrúense 15.900 empregos

O paro subiu en Galicia en 12.900 persoas no primeiro trimestre do ano respecto ao trimestre anterior, un 6,33% máis, fronte ao 0,41% rexistrado pola media do conxunto estatal, e situou o total en 217.100 desempregados (cunha taxa do 17,36%), segundo os datos da enquisa de poboación activa (EPA) que publica este xoves o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Mentres, o número de ocupados descendeu en 15.900 na comunidade galega, ata 1.033.600, o que representa unha caída do 1,52% en comparación co último trimestre de 2016.

No conxunto do Estado, o paro subiu en 17.200 persoas no primeiro trimestre do ano, o que supón un 0,4% máis que no trimestre anterior, ata situarse o total de desempregados en 4.255.000 persoas. A taxa de paro incrementouse unha décima no primeiro trimestre, ata o 18,75%, mentres que a taxa de actividade baixou case dúas décimas, ata o 58,78%, tras reducirse o número de activos en 52.600 persoas entre xaneiro e marzo.

En termos absolutos, a subida do paro en Galicia é a terceira maior entre comunidades, só superada por Baleares (+16.700) e Cataluña (+18.200). En termos relativos, o incremento na Comunidade (+6,3%) é o cuarto entre autonomías, tras Baleares (+20,34%), A Rioxa (+19,97%) e Cantabria (+7,99%).

Pola súa banda, a caída da ocupación en Galicia é a cuarta maior entre comunidades en termos absolutos e a quinta en taxa porcentual, segundo os datos da EPA.

PARO NO 17,4%

Con todo, a taxa de paro en Galicia do 17,36% segue por baixo da media española do 18,75%. Por sexos, respecto ao trimestre anterior aumenta tanto o paro masculino (9.200 máis) como o feminino (subida de 3.700).

A taxa de paro masculina e feminina aumentan en 1,6 e 0,5 puntos respectivamente, situándose a primeira no 17,2% e a segunda no 17,5%.

PEOR EVOLUCIÓN ANUAL QUE A MEDIA

Con respecto ao primeiro trimestre de 2016, o número de parados diminúe en 10.800 persoas en Galicia, un 4,7% menos, e a taxa dá paro baixa en oito décimas. Este descenso está por baixo da baixada do 11,2% de media no Estado.

No tocante á variación interanual, o número de parados entre o sexo masulino diminúen en 2.700 persoas (un 2,4% menos) e hai 8.100 paradas menos (-7,1%).

Nos últimos 12 meses o número de ocupados aumentou en 12.500 persoas, o que supón unha alza do 1,2% en termos relativos, segundo datos da EPA coñecidos este xoves.

INFERIOR TAXA DE ACTIVIDADE

No primeiro trimestre deste ano, Galicia experimentou un descenso de 3.000 persoas da poboación activa ata un total de 1.250.800, nunha baixada porcentual do 0,24%, case idéntica á media española (-0,23%).

A taxa de actividade en Galicia (53,28%) é cinco puntos inferior á media española (58,78%). En homes galegos está no 57,93% (peor que a media de autonomías do 64,6%) e en mulleres no 49% (por baixo da media do 53,2%).

PARO XUVENIL

Pola súa banda, a poboación xuvenil, de entre 16 e 29 anos, sitúase en 323.900, o que supón un descenso do 1,4% respecto ao trimestre anterior.

Entre eles, 118.900 (o 36,7%) están ocupados, 42.900 (o 13,2%) están parados e os 162.200 (o 50,1%) restantes son inactivos.

A taxa de ocupación deste colectivo sitúase no 36,7% no primeiro trimestre de 2017. Respecto ao trimestre anterior baixa 0,5 puntos e fronte ao primeiro trimestre de 2016 aumentou en 1,2 puntos.

A taxa de paro xuvenil permanece estable en 26,5% este trimestre. En comparación co primeiro trimestre de 2016 diminuíu en 4,9 puntos.

BAIXA A TAXA DE TEMPORALIDADE

Segundo a información da EPA que tamén publica o Instituto Galego de Estatística (IGE), en Galicia había 801.100 asalariados no primeiro trimestre de 2017, o que supón un retroceso en 24.100 respecto do tres meses anteriores (-2,9%).

Deles, 594.400 persoas contan con contrato indefinido, de forma que hai unha perda de 10.800 persoas (-1,8%). As 206.700 persoas restantes contan con contrato temporal, son 13.300 menos (-6%).

No que se refire a a variación anual, os asalariados con contrato indefinido tamén baixaron un 0,7%, mentres repuntan os temporais un 3,7%.

A taxa de temporalidade, calculada como a porcentaxe de asalariados con contrato temporal sobre o total de asalariados, diminúe nove décimas este trimestre, ata situarse no 25,8%.

CIDADES

Por último, entre as cidades galegas, Santiago e Lugo son as que presentan maiores taxas de ocupación, do 54,1% e 50,6% respectivamente, no primeiro trimestre de 2017.

En cambio, Ferrol é o que presenta a menor taxa de ocupación, do 34,3%, así como a maior taxa de paro entre os grandes concellos galegos, no 25,4%.