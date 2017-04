A Policía Local de Lugo accede desde un balcón a unha vivenda para auxiliar a unha octoxenaria tirada no chan

Axentes da Policía Local de Lugo, adscritos á Unidade de Policía de Barrio, accederon a través dun balcón a unha vivenda para auxiliar a unha octoxenaria que estaba tirada no chan.

Segundo informou a Policía Local, os axentes foron comisionados para que acudisen ao número 93 da Avenida das Américas onde supostamente desde o interior do cuarto D escoitábanse berros de auxilio.

Por iso, unha patrulla comprobou que a demandante do auxilio era unha muller, polo que accederon ao interior da vivenda desde o balcón do piso do veciño. Así forzaron unha porta de aluminio e entraron ao interior dun soportal e, desde alí ,ao piso onde se achaba a muller.

Os policías comprobaron que era unha muller "de avanzada idade" que "estaba tirada no chan e totalmente desorientada". Por iso, os axentes auxiliárona e requiriron a presenza dunha ambulancia do 061, que a trasladou ao Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).

A dotación policial púxose en contacto con "tele asistencia", que deu aviso á persoa que está como responsble da muller --unha sobriña--, que se personó minutos despois na vivenda.

A muller auxiliada, M.R.V., de 85 anos de idade, vive soa ao ser ingresado o seu marido nunha residencia da terceira idade, segundo engaden as mesmas fontes.