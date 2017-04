Detidos tres veciños da Pobra (A Coruña) por varios roubos con forza na localidade

A Garda Civil do Posto Principal de Boiro (A Coruña), no marco da investigación denominada 'Chinclan', detivo a tres veciños da Pobra do Caramiñal como presuntos autores dos últimos roubos sufridos nesa localidade.

Tres detidos por roubos na Pobra (A Coruña) | Fonte: Europa Press

As investigacións iniciáronse tras unha serie de roubos acontecidos no centro urbano da Pobra, arredores en establecementos públicos, hostalaría e nunha gasolineira, segundo sinalou o Instituto Armado.

O 'modus operandi' dos individuos consistía, segundo apunta a Benemérita, "na fractura de vidreiras con algún obxecto contundente, podendo acceder ao interior dos locais, onde posteriormente se apoderaban da recadación das máquinas comecartos e noutros casos do recadado".

Tras o rexistro autorizado na vivenda dun dos detidos, procedeuse á incautación de tres caixas rexistradoras forzadas, un cafetín dunha máquina comecartos, un reloxo da marca Viceroy, adhesivos tipo insignias de accesorios de vehículos, 24 cupóns do ONCE e seis de rifas de cestas e coches, todo iso produto dos roubos cometidos polos detidos.

Os obxectos foron recoñecidos e entregados aos seus lexítimos propietarios, segundo destaca a Garda Civil, que non descarta máis detencións, aínda que dá por esclarecido doce roubos con forza levados a cabo por estes veciños da localidade.

Por todo iso instruíronse dilixencias das que se deu parte ao Xulgado de Instrución Número 1 de Ribeira, segundo sinalaron as mesmas fontes.