O candidato ás primarias do PSOE Pedro Sánchez destacou este xoves nunha visita a Monforte de Lemos (Lugo) que afronta cun "moderado optimismo" a "encrucillada vital" á que se enfronta a formación socialista.

"O próximo 21 de maio estamos os 180.000 afiliados e afiliadas chamados a votar", manifestou, á vez que asumiu que o fai "cun moderado optimismo".

"Creo que hai unha corrente de fondo, unha vontade de cambio rexeneradora na nosa organización moi importante, que estamos a ver en todas as partes de España e singularmente en Galicia e iso é o que vou facer, agradecer a todos os afiliados o seu apoio, o seu aval, seguir solicitando esa confianza que estou a notar", subliñou.

O exsecretario xeral do PSOE asegurou que se atopan "ante unha encrucillada vital para a organización". "Tamén para o presente e o futuro do noso país", abundou. "Necesitamos recuperar a vida democrática, social e económica do noso país e iso só pódese facer desde a esquerda, o PSOE", apuntou.

"IGUALDADE E INTEGRACIÓN TERRITORIAL"

Pedro Sánchez concretou que acudiu a Monforte de Lemos para falar de "igualdade e de integración territorial". Sobre isto último dixo que "non" se lle escapa que este concello "é unha localidade moi vinculada ao sector ferroviario, á necesidade de crear infraestruturas que cren oportunidades nos distintos territorios, tamén aquí en Lugo".

"Desde logo ese compromiso vouno a manter e vouno a reivindicar e reforzar a partir do próximo 21 de maio cando espero que gañemos estas primarias", concluíu.

Previamente o alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, apelou á necesidade de que o seu "partido recupere o que foi e volva gobernar este país". "Porque o necesitamos canto antes", aseverou.

Na súa visita a Monforte, Pedro Sánchez revelou, en presenza do alcalde e ás portas do Concello, que este rexedor foi dos que "moito antes" de que se presentase (ás primarias) quen lle "animou para dar este paso".

"Grazas, e grazas ao alcalde e aos compañeiros de Monforte. Tiña ganas de estar con eles, e co alcalde que hai tempo que me chamou para darme o seu apoio neste proceso de primarias. Moito antes de que me presentase animoume Tomé a dar este paso, que creo que é moi importante na nosa organización", asegurou Sánchez.