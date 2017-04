O economista Santiago Lago avoga por dotar ás autonomías de máis instrumentos para a obtención de recursos

O doutor en Economía Santiago Lago, representante de Galicia no grupo de expertos que abordan as bases do futuro modelo de financiamento autonómico, compareceu este xoves na Comisión especial das Cortes de Aragón para trasladar aos deputados as súas achegas e experiencias vividas nas reunións mantidas respecto diso.

Lago avogou na súa intervención por que o Goberno central "dote ás comunidades autónomas de máis instrumentos para que estas poidan obter directamente máis recursos como, por exemplo, cedéndolles parte da recadación do IVE, o que reforzaría a suficiencia dos territorios, ao darlles máis espazo fiscal, sen que se aumentasen os impostos aos cidadáns".

O economista puxo de manifesto que as administracións rexionais "non teñen o poder tributario da central, a pesar de ter unha carteira de servizos que absorbe moitos recursos, o cal é determinante para que a súa autonomía actualmente non estea á altura".

"Nesa suficiencia tense que establecer cal debe ser a forma de financiamento deses servizos, pero sen autonomía real non se pode determinar a suficiencia", relatou, á vez que argumentou que os citados transvasamentos adicionais de recursos constitúen unha demanda "común" da maioría das autonomías, pois todas teñen ese problema de suficiencia".

O profesional manifestou que, aínda que España é o país "máis descentralizado" da Unión Europea, existen "dificultades técnicas que limitan o uso de determinadas ferramentas".

Respecto diso dos tributos que gravan as herdanzas (sucesións e doazóns), Lago apuntou que "non ten sentido descentralizalos sen establecer mínimos, porque se un faino sen límites pode facer que os demais sigan esa liña, de forma que acabamos cargándonolos".

"Debemos discutir se ten sentido manter estes impostos. Ou se eliminan, ou se centralizan ou se pon límites, porque actualmente constitúen un problema que creamos", sentenciou. Sobre os tributos ambientais sinalou que "nos están apertando" desde a Comisión Europea, "pois é un espazo relevante".

"Gravar actividades contaminantes e malas para a saúde é algo importante tamén para modificar hábitos e incentivar condutas positivas, pero hai moita litigiosidad respecto diso, polo que deberiamos establecer catálogos ou leis marcos para que as autonomías puidesen optar por figuras con seguridade xurídica", asegurou.

"Temos que tentar non esquecer nunca que, ademais das partes, hai un todo. Un sistema de financiamento autonómico non pode ser unha suma de intereses parciais, senón un modelo coherente, e iso require levantar a mirada e entender cales son os problemas que existen e que hai asuntos nos que hai diversidade de intereses e, por tanto, a necesidade de negociar politicamente", concluíu dicindo.