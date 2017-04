Morre unha muller tras precipitarse dun balcón en Padrón (A Coruña)

Unha muller duns 34 anos de idade faleceu na mañá deste xoves tras precipitarse dun balcón no termo municipal de Padrón (A Coruña).

Segundo informou o 112 Galicia, a muller perdeu a vida ao precipitarse desde un balcón na rúa do Castro. Foi un particular o que alertou ao servizo de emerxencias ás 9,40 horas do ocorrido.

Foi, nese momento, cando o CAE 112 Galicia informou do sucedido a Urxencias Sanitarias que, debido á gravidade, mobilizou o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Tamén avisou á Garda Civil, á Policía Local e ao GES de Padrón.

En concreto, o 061 desprazou ao momento, ademais do helicóptero medicalizado con base en Santiago, unha ambulancia asistencial e un médico de Atención Primaria.

O persoal sanitario realizou manobras de reanimación cardiopulmonar, pero a muller, P.R.L., de 34 anos, faleceu no lugar, segundo confirmaron a Europa Press fontes sanitarias.

SEN INDICIOS DE FORCEXO

Fontes da investigación explicaron a Europa Press que a muller residía no primeiro piso do edificio, onde se efectúan obras, pero precipitouse desde o cuarto.

A falecida tiña antecedentes psiquiátricos e da inspección ocular despréndese que "non hai indicios de forcexo". Ademais, as mesmas fontes engadiron que se atopaba sen compañía, xa que a súa parella estaba no traballo.