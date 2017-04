O BNG reclamou ao Executivo galego que elimine as "barreiras burocráticas" ás que se enfrontan as persoas en risco de pobreza e exclusión social á hora de optar a axudas sociais como a Renda de Inclusión Social de Galicia (Risga), cuxos criterios cren que deben ser modificados polos cambios na "tipoloxía" dos demandantes.

E é que, como apuntou este mércores a deputada nacionalista Montse Prado tras manter un encontro xunto á portavoz frontista, Ana Pontón, con representantes da Rede Galega contra a Pobreza e a Exclusión, o perfil de demandantes da Risga cambiou nos últimos anos respecto de cando esta prestación foi concibida.

"Teñen emprego pero cunhas percepcións moi baixas que non lles permiten afrontar as súas necesidades e iso non lles permite optar á Risga", sinalou a deputada, para logo engadir que tamén están excluídas aquelas persoas "que conviven nunha mesma unidade familiar porque non poden pagar unha vivenda diferenciada".

Por tanto, o Bloque ve "evidente" que se teñan que modificar os criterios de concesión desta axuda para recoller as "especificidades" dunha nova "tipoloxía de pobreza": o daquelas persoas que "tendo traballo" non conseguen cubrir "necesidades básicas" como "o acceso á vivenda, a atención enerxética, sanitaria ou unha alimentación adecuada".

Todo iso responde a unha "queixa xeneralizada" trasladada polos representantes da Rede Galega contra a Pobreza e a Exclusión e outras entidades sociais, que reclaman que se eliminen as "barreiras burocráticas" ás que se enfrontan os demandantes á hora de acceder a axudas sociais.

"DIAGNÓSTICO CLARO"

Así, o Bloque levará á Cámara galega esta e outras propostas en materia social, como a elaboración dun censo con "datos reais" sobre as persoas en situación de pobreza en Galicia. "É imprescindible ter os datos para implementar medidas que sexan acordes con esa realidade", apuntou Pardo.

Segundo os datos publicados nos últimos días, repasados pola deputada, existen en Galicia "700.000 persoas" en risco de pobreza e exclusión e outras "132.000" en situación de pobreza severa que necesitan que "de forma máis inmediata se lles preste atención".

Así as cousas, o grupo nacionalista instará, a través de mocións parlamentarias, ao Goberno galego a realizar un "diagnóstico" sobre as persoas en situación de pobreza para.

Con iso, o BNG quere "contribuír" a que a realidade destas persoas "estea en axenda" tanto no Pazo do Hórreo como no conxunto da sociedade. "É necesario ter a información para poder actuar con solvencia", concluíu.