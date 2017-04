Terras Gauda reparte 16.000 euros en premios na Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda, na que están convidados máis de 150.000 deseñadores gráficos de 178 países de todo o mundo, no que será a edición máis internacional, segundo informan os impulsores.

1º PREMIO 2011 - CRISTINA VERGARA (ESPAÑA) | Fonte: Europa Press

Dos 16.000 euros en premios, 10.000 corresponderán para o 1º premio, que será utilizado como imaxe da adega nos próximos dous anos; e 2.000 euros para o 1º accésit, 2º accésit e a Mención Especial, respectivamente. O prazo para presentar as obras finaliza o 30 de setembro.

O profesional de referencia do xurado é o deseñador gráfico e tipográfico, Pepe Gimeno, galardoado con numerosos premios internacionais pola súa traxectoria. Estará acompañado polo subdirector de Infografía e grafismo de TVE e gañador dun Premio Laus, Enrique Cotillas e gañadora do 1º Premio na pasada edición do certame, Angelika Jaglinksa, entre outros.

Todos os carteis que participen na Bienal reuniranse nunha exposición que, durante un mes, abrirase ao público na Estación Marítima de Vigo. O certame conta co apoio da Autoridade Portuaria de Vigo e da Xunta de Galicia, a través da Axencia de Turismo de Galicia e a Secretaría Xeral de Cultura da Consellería de Cultura e Educación.