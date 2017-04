Feijóo quere que Ourense sexa unha provincia libre de eucaliptos

O debate sobre o futuro do eucalipto está máis vivo que nunca e chegou xa ás institucións. Logo da manifestación simbólica que tivo lugar esta fin de semana na Praza do Obradoiro de Santiago, e do anuncio do concello de Folgoso de Courel de declararse libre desta especie, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou que Medio Rural traballa xa nunha política de ordenación desta árbore e suliñou que Ourense ten que quedar libre de plantacións.

Os ecoloxistas enchen de eucaliptos a Praza do Obradoiro para protestar contra a plantación masiva desta especie en Galicia | Fonte: Galicia Confidencial.

“Estamos intentando ordenar a súa plantación e na provincia de Ourense non se debería plantar eucaliptos e deixala para frondosas”, dixo Feijóo na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta tras preguntar GC sobre se o seu goberno ten previsto crear santuarios ou lugares libres do eucalipto. Non obstante, precisou que en lugares da provincia de Pontevedra, Lugo e A Coruña, sobre todo, nas dúas últimas, “son lugares apropiados para a súa plantación”, engadiu.

Ordenar a presenza do eucalipto

Con todo, e para tentar ordenar o futuro do eucalipto en Galicia, o presidente galego dixo que Medio Rural está realizando un mapa dos concellos que poderían e non plantar esta especie. Pero, a pesar diso, lamentou que sexa criticado tanto polos contrarios ao eucalipto como polas empresas e particulares que están a favor del, “porque estamos no medio tentando buscar solucións”, dixo.

“O que queremos é facer algo razonable e unha política ponderada sobre o eucalipto”, insistiu ao tempo que criticou a determinadas forzas políticas, en alusión ás forzas de esquerda, “porque non teñen unha postura común”. “Hai quen sae en Compostela a protestar polo eucalipto e eses mesmos grupos nalgúns concellos critican que non se poidan plantar máis”, lamentou.