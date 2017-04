SEPI confía en que Navantia peche en breve a venda de 5 corvetas a Arabia Saudita por 2.000 millóns

A presidenta da Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI), Pilar Platero, espera que "nas próximas semanas ou meses" péchese o contrato de venda por parte de Navantia de cinco corvetas a Arabia Saudita por un valor de 2.000 millóns de euros.

Así o asegurou durante a súa comparecencia este xoves na Comisión de Orzamentos do Congreso, á que acudiu para explicar as partidas orzamentarias que manexa o holding público que preside no proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2017 aprobado polo Goberno.

Platero recoñeceu que se trata de "un contrato complicado" --mencionou a visita do Rei Felipe V a Arabia Saudita en xaneiro para axilizar a negociación--, pero dixo que "as cuestións técnicas xa están completamente aclaradas, igual que o financiamento". "Nun momento expúxose que fose externa, pero finalmente vai ser directamente de Arabia Saudita", explicou.

A construción deste cinco corvetas, cuxos traballos terán lugar nas instalacións de Cádiz e Ferrol, suporán un sete millóns de horas de traballo, segundo explicou Platero.