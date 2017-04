Arvi lidera un proxecto europeo para estandarizar a formación sobre riscos laborais no sector do arrastre

A Cooperativa de Armadores de Pesca do Porto de Vigo (Arvi) lidera un proxecto, no que participan outros socios de España, Italia, Francia, Turquía e Bélxica, para desenvolver un Programa de formación estandarizado a nivel europeo para o control dos riscos laborais no sector da pesca de arrastre.

Arvi lidera un proxecto europeog | Fonte: Europa Press

Denominado 'Safe Fishing' (Training tool based on the use of ICT for risk prevention and safety in the trawling fishing), este proxecto ten unha duración de tres anos e está financiado pola acción Asociacións Estratéxicas no campo da formación profesional do programa Erasmus+.

En concreto, consiste no desenvolvemento dun 'Programa de formación estandarizado a nivel europeo para o control dos riscos laborais no sector da pesca de arrastre', co que se formará e informará os traballadores sobre os riscos laborais específicos dos seus respectivos postos de traballo, así como das boas prácticas e medidas de prevención.

Con iso, o obxectivo é prover e asesorar ao sector na prevención de riscos laborais, e promover o desenvolvemento educativo innovador no sector co uso do TIC. Igualmente, espérase dar "valor engadido, profesionalizando aos traballadores, facilitando a súa mobilidade entre países e mellorando a competitividade sen deixar de lado as características particulares de cada país".

O consorcio do proxecto está composto por Arvi, a consultora española SGS Tecnos, a cooperativa pesqueira italiana Mare, o instituto francés IMP, a Recep Tayyip Erdogan Üniversitesi de Turquía, e a asociación Europêche, que no marco do proxecto teñen previsto participar en catro reunións e xornadas de difusión nos países participantes.