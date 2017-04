O PSdeG opinou que os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) publicados este xoves que, segundo os socialistas, evidencian que "a recuperación económica está moi lonxe de verse na vida ordinaria dos galegos".

O deputado do PSdeG Juan Díaz Villoslada | Fonte: Europa Press

Nunha comparecencia de prensa este mércores en sede parlamentaria, o deputado socialista Juan Díaz Villoslada sinalou que os datos da EPA revelan que Galicia "segue en desemprego" a unha "velocidade menor" respecto doutras rexións do Estado.

"A brecha da recuperación é visible respecto ao país", apuntou o socialista, que cre que "a desigualdade social fai que a situación de Galicia e España non sexa de tanto optimismo" como queren facer ver desde o Partido Popular.

Segundo os datos da EPA publicada este xoves polo Instituto Nacional de Estatística (INE), o paro subiu en Galicia en 12.900 persoas no primeiro trimestre do ano respecto ao trimestre anterior, un 6,33% máis, fronte ao 0,41% rexistrado pola media do conxunto estatal, e situou o total en 217.100 desempregados (cunha taxa do 17,36%).

Mentres, o número de ocupados descendeu en 15.900 na comunidade galega, ata 1.033.600, o que representa unha caída do 1,52% en comparación co último trimestre de 2016.

"XESTIÓN CATASTRÓFICA"

A través dun comunicado remitido aos medios, a tamén deputada socialista no Parlamento galego Noela Blanco cualificou de "demoledor" o aumento do desemprego en Galicia respecto ao mes anterior, o que demostra que a comunidade galega está "a remolque do que sucede en España".

Así, acusou ao presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, de "vangloriarse dunha xestión catastrófica" en políticas de emprego, polo que ve "intolerable, inaceptable e insoportable" que o Goberno galego "estea tranquilo mentres un de cada catro galegos atópase en risco de pobreza ou exclusión".

"Se non hai cesamentos, dimisións ou cambios drásticos na xestión é que o nivel de esixencia da Xunta está por baixo dos mínimos esixibles", espetou Blanco.