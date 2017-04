Escritores, editores e libreiros volven unirse na Gala do Libro Galego 2017, que acollerá Santiago o 20 de maio

Escritores, editores e libreiros, o "tres elementos fundamentais na cadea de valor do libro", unirán por segundo ano as súas forzas nunha única Gala do Libro Galego, que acollerá o Teatro Principal de Santiago o próximo 20 de maio para recoñecer a excelencia do traballo literario realizado neste ámbito ao longo do ano pasado.

O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, e a vicepresidenta da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín, participaron xunto co secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, na presentación da gala, un acto no que tomaron parte os representantes da Asociación Galega de Escritores, a Asociación de Escritores en Lingua Galega e a Federación Galega de Libreiros.

O presidente dos editores galegos, Xosé Ballesteros, destacou que esta gala "consolida a unión do tres asociacións", iniciada o ano pasado como forma de apoiar "o ecosistema do libro galego", que "están a minguar ano tras ano". "Estamos na resistencia cultural defendendo o noso patrimonio", dixo Ballesteros.

O representante da Xunta, pola súa banda, eloxiou a decisión deste tres ámbitos do libro galego de unir forzas "e responsabilidades" en beneficio do sector, cuxa situación é "claramente mellorable".

A Gala do Libro Galego contempla 11 categorías de participación e tres premios de honra, un por asociación. Os finalistas de cada categoría serán analizados por un xurado independente para seleccionar aos gañadores, que se darán a coñecer na gala do día 20 de maio.