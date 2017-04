Detido en Vigo por furtar nun comercio e tratar de golpear a axentes da Policía

Axentes do Corpo Nacional de Policía da Comisaría de Vigo detiveron a un veciño da cidade por furtar varios artigos nun establecemento comercial da rúa Travesía de Vigo, e reaccionar de forma agresiva cando foi interpelado por axentes policiais, aos que tentou golpear.

Segundo informaron fontes de Comisaría, os feitos tiveron lugar a última hora da tarde do mércores, cando un vixiante de seguridade do local descubriu que esa persoa ocultara varios artigos entre as súas roupas. A continuación pasou por caixa e abonou varias bebidas, pero foi interceptado e atopáronselle os obxectos que pretendía levar sen pagar.

Unha dotación do 091 acudiu ao lugar e informou o home de que ía ser denunciado, á vez que lle pediron a súa documentación. Entón, o sospeitoso reaccionou de modo violento e negouse a identificarse, mesmo tentou golpear aos axentes cando lle ían a realizar un cacheo de seguridade.

A patrulla detivo ao home e trasladouno a un centro médico, pero debido á súa agresividade non foi posible que o persoal médico fixéselle un recoñecemento.

Unha vez en Comisaría, comprobouse que o detido ten antecedentes policiais por feitos similares. O home e as dilixencias realizadas foron postas a disposición do xulgado de instrución de garda.