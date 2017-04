A directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Alimentarias, Belén do Campo, sinalou este xoves a importancia de que os consumidores "diferencien" os produtos lácteos certificados co selo de calidade 'Galega 100%' dos que inclúen referencias como 'elaborado en Galicia' ou 'orixe: Galicia'.

A directora xeral de Gandaría, Belén do Campo | Fonte: Europa Press

Así o dixo en comisión parlamentaria despois de que o deputado do PPdeG Moisés Blanco advertise de que algunhas marcas utilizan o mesmo cor da citada distinción e frases similares, polo que "se pode xerar confusión" e débese tentar "evitar".

"Xa estamos a traballar coa Dirección Xeral de Comercio, porque para nós é importante que os cidadáns as diferencien", respondeu o alto cargo da Xunta, despois de pór en valor que o selo ofrece a "garantía" de que os produtos que o locen utilizan materia unha curmá galega de "elevada calidade".

Supón, segundo as súas palabras, tanto unha aposta polos gandeiros galegos que "se preocupan por facelo ben" como unha "garantía" para os consumidores. Polo momento, como dixo, xa son 11 os operadores lácteos adheridos.

ADIANTO DA PAC

Outro asunto que se abordou nesta comisión foi o pago dos fondos correspondentes á PAC, tendo en conta que a parlamentaria popular Raquel Arias interesouse polo pago dos adiantos por parte da Xunta e as súas previsións para o período 2017-2018.

Respecto diso, a directora xeral deu conta de que o adianto da campaña 2016-2017 foi "histórico", pois alcanzou case o 82 por cento das solicitudes: un total de 25.905 por case 103 millóns de euros.

Por provincias, como detallou, a máis beneficiada foi a de Lugo, con algo máis de 50 millóns de euros; mentres para A Coruña foron máis de 35 millóns. Por detrás, Pontevedra case alcanzou os 10 millóns de euros e Ourense roldou os 7,3.

"Fíxose ben o traballo", reivindicou Do Campo, á vez que avanzou que "mañá mesmo" se efectuará un novo pago para chegar a 26.685. "Xa estamos case terminando os pagos", apuntou, para lembrar que o prazo acaba en xuño.

Adicionalmente, indicou que polo momento se presentaron 26.874 solicitudes da PAC para a nova campaña, aínda que o prazo ampliarase ata o 15 de maio. Segundo as súas estimacións, os fondos para Galicia situaranse en 173,5 millóns de euros.

EMPREGO AGRARIO

Sen abandonar o ámbito agrario, o deputado do PSdeG José Manuel Pérez Seco preguntou cantas explotacións lácteas botaron o peche desde 2012, ben por falta de rendibilidade económica ou ben por falta de substitución xeracional.

No entanto, a directora xeral non lle deu resposta alegando que "os datos globais non se acomodan á realidade", senón que "hai que ver a singularidade" de cada caso. E é que, por exemplo, "un mes déronse de baixa 64 NIF, pero 16 deles déronse de alta o mes seguinte".

Con ese mesmo convencemento de que "os datos poden confundir" sen ver "a realidade de cada explotación", esgrimiu que "un 65 por cento" das granxas que pecharon tiñan menos de 20 vacas mentres que "un 65 por cento" das novas "teñen máis de 20 vacas".

Por tanto, a conclusión de Belén do Campo é que as explotacións máis pequenas "desaparecen" mentres van aparecendo outras "máis grandes", a fin de lograr negocios máis "rendibles" en base á unión de varios gandeiros.

Pola súa banda, Paula Quinteiro (En Marea) interesouse pola caída da poboación ocupada no sector agrario e preguntou se, por exemplo, a Xunta fai "seguimento" dos negocios dos mozos que se incorporan á actividade agrogandeira.

A directora xeral explicou que, tras a formación necesaria, á que se dedican uns 10 millóns de euros, faise un seguimento da actividade. Polo momento, "un ano despois", do seu acceso, todos eles seguen en marcha, confirmou.