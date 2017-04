Técnicos de Sanidade e de Urbanismo inspeccionan o albergue dunha ONG en Vigo por non ter licenza e outras carencias

Técnicos de Sanidade e de Urbanismo realizan este xoves unha inspección no albergue que a ONG Dignidade abriu hai meses en Vigo, tras varias denuncias por deficiencias nas instalacións, aglomeración de persoas e outras carencias, segundo confirmou o alcalde, Abel Caballero.

En declaracións aos medios, o rexedor olívico explicou que xa existe un informe da Policía Local no que se detallan algúns dos problemas deste albergue, situado na rúa Toledo, no barrio do Calvario.

Así, o local carece de licenza, as instalacións non están adaptadas para prestar ese servizo, "hai aglomeración de persoas, de colchóns e roupa", ou "problemas co gas", o que supón, segundo Caballero, "un elevadísimo risco". Así mesmo, apuntou, nas inspeccións localizáronse alimentos e medicamentos caducados.

Segundo explicou o rexedor, unha vez que finalicen todas as inspeccións realizarase un informe e, "en función do resultado, tomaranse as decisións pertinentes".