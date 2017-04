Unións Agrarias (UU.AA.) urxe á Xunta a tomar medidas contra a seca, que será "grave" para o agro galego se continúa durante dous meses máis.

Respecto diso, reclama axudas públicas para custear os seguros agrarios ante a seca que afecta as colleitas galegas, así como que "se adapten á situación de Galicia" con liñas específicas, xa que as actuais están pensadas "para Andalucía ou Estremadura" e "non valen" para a Comunidade. Ademais, cre necesaria unha actualización de prezos.

Así o apuntaron en rolda de prensa o responsable de Desenvolvemento Rural, Jacobo Feijóo, e o de Gandaría do sindicato agrario, José Ramón González.

Neste sentido, Jacobo Feijóo sinala que "preocupa" a seca agronómica que padece Galicia --cando as producións do campo empezan a sufrir por falta de auga--, que "sempre vén antes que a hidrolóxica". Na actualidade, existen problemas polo descenso do 20% da produción de herba, que serve de forraxe.

Así mesmo, o responsable de Desenvolvemento Rural do sindicato chama á Xunta unha "actuación rápida" para garantir o acceso a auga dos gandeiros, tanto en captación de augas subterráneas con pozos de emerxencias como superficiais a través de cisternas se é necesario para que "a xente estea tranquila".

Aínda que "agora mesmo non hai ningún problema serio" que se manifeste en cultivos ou gañado que non teñan que comer, porque é o mes de abril, con todo José Ramón González avisa que hai preocupación, xa que: "Se a cousa segue así, nun par de meses imos entrar en graves problemas en todos os cultivos e sectores".

ADAPTACIÓN DE SEGUROS A GALICIA

De tal forma, José Ramón González explica que no segundo corte de herba do ano que se produce agora --o primeiro foi en marzo-- prodúcese unha perda do 20% da forraxe porque non hai auga nin abono. A isto únese a "incerteza" sobre a colleita de millo, pois a maioría depende de que haxa precipitacións durante o mes de xullo.

Con todo, refírese a os deficientes seguros agrarios para Galicia, xa que se fan desde o mes de xullo a decembro. Con todo, cando chega xullo non se pode asegurar nada porque os pastos "xa están secos" e "xa están en sinistro". Por iso, sinala que "o normal é facelo en febreiro cando está verde", antes de que chegue a seca de primavera.

Entre as liñas de seguro específicas para Galicia demándanse que se teñan en conta problemáticas da seca sobre forraxe, pastos e liñas de vinificación. A modo de exemplo, pon que se un quilo de mencía págase a 1,10 euros e asegúrano en 70 céntimos, unha xeada pode facer que se perda o 30% do valor de produción.

Xunto a isto, UU.AA. remarca que se non hai axudas da administración os seguros son "antirrentables" para os gandeiros, dado que "están as marxes moi axustadas".

Sobre este extremo, censura un recorte nas achegas da Xunta desde 7,8 millóns en 2008 a 4,6 millóns este ano. Ademais dunha rebaixa na subvención para este fin en España desde os 304 millóns en 2006 a 220 millóns na actualidade.

PROBLEMAS NA LIMIA PARA A PATACA E O CEREAL

Neste sentido, Unións Agrarias lapa a atención sobre a situación na provincia de Ourense, onde segundo sinala José Ramón González "aínda que chova 20 días en maio" o problema da seca "non se arranxa".

En concreto, pon o foco sobre a comarca da Limia, "a zona agronómica máis importante de Galicia", onde "se non chove, o regadío está ameazado" por problemas de abastecemento de mananciais e fontes, o que pon en risco a "colleita de pataca e cereal". Tamén observa unha situación "tremendamente preocupante na montaña de Lugo e Ourense".