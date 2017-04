O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, avogou por profundar no "potencial turístico" da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas, na inauguración das xornadas 'Turismo e Medio Ambiente' na Casa dá Cultura Pintor Lloréns, no municipio de Sada.

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso | Fonte: Europa Press

No acto, participaron tamén o alcalde da localidade, Óscar Benito Portela, e o presidente do Consello da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo e alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso Miramontes.

Na súa intervención, Formoso puxo en valor a "única" Reserva da Biosfera da provincia e avogou por profundar en "o seu potencial turístico" con iniciativas como as xornadas que entre este xoves e venres celebraranse en Sada.

Por outra banda, sinalou que a incorporación de cinco novos concellos coruñeses, Carballo, Cerceda, Laracha, Mesía e Vilasantar, "contribuirá a incrementar as potencialidades económicas, turísticas e ambientais deste espazo singular", engadiu.