Deteñen ao catro membros dun grupo criminal que cometeu 13 roubos en naves e comercios de Pontevedra e Lugo

A Garda Civil detivo polos delitos de pertenza a grupo criminal, receptación e branqueo de capitais, ao catro presuntos membros dun grupo criminal que cometeu 13 roubos en establecementos comerciais e naves industriais, a maioría na provincia de Pontevedra --A Cañiza, Pazos de Borbén, A Lama, Pontecaldelas, Pontevedra-- e un en Lugo.

Segundo informou o Instituto Armado, a finais do ano pasado iniciouse unha investigación para esclarecer o incremento de roubos detectado en naves e establecementos comerciais da provincia de Pontevedra, e, tras analizar o 'modus operandi', centráronse as pescudas nun grupo de persoas pontevedresas con amplos antecedentes policiais.

En concreto, o grupo planificaba os roubos e seleccionaba locais de fácil acceso, con escasas medidas de seguridade e que se atopaban en zonas illadas.

Unha vez no lugar, rompían as fechaduras das portas e xanelas para entrar e forzaban as caixas fortes. Na comisión destes delitos, utilizaban vehículos de aluguer e pasamontañas e cambiaban frecuentemente de teléfono.

Por mor disto, desenvolveuse a operación 'Speranto', pola que se procedeu á detención graduada destas persoas, a primeira delas en marzo en Ponte Caldelas; o segundo este luns no aeroporto de Peinador, cando levaba 5.000 euros e pretendía abandonar a península; e os outros dous o martes en Redondela e Pazos de Borbén.

Ademais, realizáronse rexistros domiciliarios nas localidades de Redondela, Pazos de Borbén e A Lama, onde se recuperaron diferentes efectos relacionados cos roubos investigados, entre eles, equipos informáticos, teléfonos móbiles, ferramentas para a comisión dos roubos e unha "importante" cantidade de diñeiro en efectivo.

MEMBROS DO GRUPO

Todos os detidos teñen un "amplo" historial delituoso, nalgún dos casos con máis de 100 detencións por delitos contra o patrimonio e cumpriron penas de ata 12 anos de prisión.

Así mesmo, a dous dos individuos constáballes en vigor unha orde xudicial para que cumpran penas de prisión que tiñan pendentes.

Ademais deste catro detidos, un dos cales se atopa en prisión provisional, mentres que o resto pasará a disposición do Xulgado de Instrución número uno de Pontevedra nas próximas horas, no grupo había un quinto membro que se atopa investigado na causa, quen supostamente exercía de receptador, ao encargarse de sacar ao mercado os obxectos roubados.