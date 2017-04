O PSdeG propón eliminar os aforamentos dos deputados no Parlamento galego

O PSdeG propuxo que se eliminen os aforamentos dos deputados no Parlamento galego como medida para crear un "cordón sanitario" ante casos de corrupción e para que os parlamentarios enfróntense á xustiza en igualdade de condicións que todos os cidadáns.

Pazo do Hórreo, sede do Parlamento de Galicia

Así o anunciou o deputado do PSdeG, Juan Díaz Villoslada, este mércores en comparecencia de prensa, en avanzouna que o grupo socialista levará a medida á Cámara galega, onde espera que "todos os grupos políticos" sómense á petición.

Unha medida que implicaría "modificar o artigo 11" do Estatuto de Autonomía de Galicia. "A iniciativa é a de pedir un posicionamento da cámara sobre esta cuestión, para que cando se aborde a reforma do Estatuto estea sobre a mesa", suliñou.

Así, suprimir os aforamentos dos deputados no Pazo do Hórreo é, en opinión de Villoslada, unha medida de "máxima necesidade" para a loita contra a corrupción, unha "tremenda secuela" que está "a minar a confianza dos cidadáns e a calidade democrática do país".

O socialista asegurou que a cidadanía percibe "como un privilexio" a condición dos representantes públicos como aforados, que responde a "outras épocas" e a "outros sistemas que non teñen madurado democraticamente". "A situación en Galicia é de consolidación do Estado de Dereito e do sistema democrático", opinou Villoslada.

OUTRAS MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN

Así mesmo, o socialista avanzou que o PSdeG proporá no Parlamento outras medidas de "intensificación" da loita contra a corrupción. Por iso, levarán ao próximo pleno da Cámara galega a creación de medidas que protexan a "calquera persoa ámbito público ou privado" para que non atope problemas "nin social, nin laboralmente" á hora de denunciar casos de corrupción.

Por último, criticou que os populares galegos desmárquense do que está a ocorrer noutros puntos do Estado con casos de corrupción que salpican a membros do seu partido. "Compararse co mal que están os outros non é o mellor", aseverou, para logo lembrar que "o número dous da Gurtel procedía do ámbito do PPdeG". "Pode ser pasado, pero está aí e libre desta situación non está ninguén do territorio", indicou.