O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cre que Podemos segue "o relato previsto" ao promover unha moción de censura contra o xefe do Executivo central, Mariano Rajoy, e esgrimiu, ante o pronunciamento do socialista Pedro Sánchez de que debe dimitir, que un dirixente "dobremente censurado" --"polos seus compañeiros de Ferraz e nas urnas"-- non está "lexitimado" para facer esta demanda.

Na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, Feijóo lembrou que Podemos iniciou a campaña do 'Tramabus' días antes das primeiras detencións da 'Operación Lezo', que afecta con intensidade ao PP en Madrid. "Agora presenta unha moción de censura, seguimos o relato previsto", manifestou, antes de indicar que haberá que "ver que di o PSOE".

A ese respecto, o portavoz do Grupo Socialista, Antonio Hernando, xa rexeitou dar apoio á moción de censura que expuxo o líder de Podemos, Pablo Iglesias, ao que acusou de "mala fe" e de "irresponsabilidade" ao entender que estes "fogos artificiais" o que fan é "deteriorar" á oposición.

En canto á posición do exsecretario xeral do PSOE Pedro Sánchez, de novo na carreira por liderar a formación e quen sostén que Rajoy debe dimitir, o líder do PP galego replicou que este leva dicindo "o mesmo desde hai moito tempo, que quere unha moción de censura contra Rajoy".

Devandito isto, subliñou que o que está "censurado" dúas veces, "polas urnas co peor resultado da historia do PSOE e cos seus compañeiros de Ferraz", é o propio Pedro Sánchez.

"E unha persoa dobremente censurada non está moi lexitimada para censurar ao que gañou as eleccións", resolveu.