Os sindicatos tachan de "nefastos" os datos de paro en Galicia coñecidos este xoves, nos que identifican un peor comportamento que o resto do Estado.

O paro subiu en Galicia en 12.900 persoas no primeiro trimestre do ano respecto ao trimestre anterior, un 6,33% máis, fronte ao 0,41% rexistrado pola media do conxunto estatal, e situou o total en 217.100 desempregados (cunha taxa do 17,36%), segundo os datos da enquisa de poboación activa (EPA).

Respecto diso, UXT denuncia que Galicia "é a terceira comunidade na que máis crece o desemprego", á vez que lamenta os altos niveis de rotación e precariedade, cunha taxa de temporalidade de case o 26% e unha porcentaxe de emprego a tempo parcial sen ser de forma voluntaria do 62,6%.

"É difícil falarlle á cidadanía de recuperación con case 74.000 familias con todos os seus membros en paro e case 37.000 que xa non perciben ningún ingreso", sentencia UXT.

Nesta liña, Comisións Obreiras (CC.OO.) alerta de que "unha vez máis" o comportamento do mercado laboral galego "é peor que a media estatal". Aquí identifica dous datos "terribles" como son que se perdan 16.000 empregos no primeiro trimestre e haxa case 13.000 desempregados máis.

"Unha vez máis, os datos revelan que en Galicia estamos lonxe de que a recuperación económica chegue ás persoas", apunta a secretaria de Emprego, Maica Bouza. Por todo iso, o sindicato chama a saír á rúa o 1 de maio.

CIG

Pola súa banda, a CIG mostra a súa preocupación por que ademais da destrución de 16.000 postos de traballo, hai un retroceso no último trimestre de 3.000 persoas en poboación activa, que chega ata 9.400 persoas menos en menores de 35 anos.

De tal forma, a CIG reponsabiliza á Xunta dun aumento na "precarización, empobrecimiento e exclusión", polo que chama a participar nas súas mobilizacións convocadas para o 1 de maio.