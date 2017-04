Sanidade e as CCAA expoñen incentivos económicos para que os profesionais sanitarios vacínense máis

Un informe elaborado polo Ministerio de Sanidade e as comunidades autónomas expón, entre outras medidas, a posibilidade de pór en marcha fórmulas de incentivos económicos ou similares para mellorar as baixas coberturas de vacinación dos profesionais sanitarios.

Vacinación contra a gripe | Fonte: Europa Press

O traballo, aprobado pola Comisión de Saúde Pública que se celebrou o xoves pasado, destaca a baixa cobertura de vacinación dos profesionais sanitarios en España a pesar de que están "máis expostos e teñen maior risco" de contraer enfermidades prevenibles por vacinas.

Proba diso, aínda que non hai datos oficiais, é a administración da vacina da gripe estacional no colectivo sanitario, "por baixo do desexable" a pesar de ser grupo de risco, segundo o informe, xa que apenas se vacinan entre un 15 e 25 por cento dos profesionais, lonxe do 75 por cento que recomenda a Organización Mundial da Saúde (OMS).

O problema desta baixa vacinación, segundo os autores, é que "é difícil convencer aos usuarios de que se vacinen cando os propios axentes que han de administrar as vacinas pon en cuestión os seus beneficios ou rexeitan vacinarse eles mesmos".

Por iso, para "reforzar unha actitude positiva" dos profesionais sanitarios cara á vacinación o documento recolle unha serie de recomendacións entre as que destaca a posta en marcha de incentivos económicos, que "están a cobrar gran relevancia nas novas políticas de saúde pública".

Sanidade e as comunidades recoñecen que entre os factores determinantes das baixas coberturas de vacinación nos traballadores sanitarios están a baixa percepción do risco naqueles que traballan en contacto cos enfermos e a súa contorna, o seu escaso coñecemento en relación aos beneficios e a seguridade da vacinación, a pobre organización das políticas de vacinación de adultos e a falta de adopción das medidas de prevención polas empresas.

FORMACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE VACINAS

Por iso, entre as súas propostas tamén defenden a posibilidade de ofrecer formación regulada sobre a importancia da vacinación e información periódica sobre as innovacións que se van producindo, así como insistir na responsabilidade ética da vacinación e en que é "un aspecto máis da seguridade e saúde no traballo".

De igual modo, expoñen a revisión periódica do estado de vacinación do persoal sanitario por parte dos servizos de prevención de centros sanitarios e crear rexistros de vacinacións neste colectivo "compatibles con outros rexistros de vacinas".

Así mesmo, propoñen recorrer ás novas tecnoloxías da comunicación mediante mensaxes ao teléfono móbil, garantir un acceso fácil ás vacinas no centro sanitario e tomar medidas para evitar que se poña en dúbida a eficacia destes medicamentos, xa que tamén pode repercutir na vacinación da poboación de risco.

QUEN DEBEN VACINARSE

O documento tamén precisa que o termo traballador sanitario inclúe a todos os traballadores de centros sanitarios que están expostos directa ou indirectamente aos pacientes.

É dicir, non só a médicos, persoal de enfermaría ou estudantes, senón tamén a xerentes, persoal de oficina, servizo de cociña, limpeza, lavandaría, seguridade, mantemento, persoal administrativo e persoal voluntario.

Todos eles deberían estar correctamente vacinados fronte a sarampelo, rubeola e parotidite (triplo vírica); tétanos e difteria; hepatite B; varicela e gripe.

Ademais deste documento, o Ministerio puxo en marcha a campaña 'A prevención empeza por ti', con diversos materiais que resaltan a importancia da vacinación nos traballadores sanitarios, como unha infografía e un vídeo, que se difundirán a través das súas redes sociais.