Evo se alía con Finizens para ofrecer servizos de 'robot-advisor'

Evo pechou un acordo de colaboración coa fintech Finizens co obxectivo de ofrecer servizos de 'robot-advisor' a través dun algoritmo de investimento que selecciona os mellores activos e unha composición óptima da carteira en función do perfil do cliente.

O algoritmo constrúese a partir de cinco perfiles de investimento adaptados aos obxectivos de rendibilidade e preferencias de cada usuario, que poderá realizar un seguimento instantáneo e en liña do seu investimento, ordenar novas achegas ou recuperar o seu diñeiro sen custo.

O produto financeiro detrás desta solución intelixente é un seguro de vida e aforro na súa modalidade Unit Linked proporcionado por Caser, segundo informou a entidade nun comunicado.

Este servizo, cuxa contratación é completamente dixital, permite ao usuario converterse en accionista de máis de 8.000 empresas de 140 países distintos asumindo unha comisión do 1%.

O conselleiro delegado de EVO, Enrique Tellado, afirmou que, "nun contexto de tipos baixos", o banco busca ofrecer unha solución de aforro "eficaz, transparente e flexible" para os clientes "que non queiran asumir as complicacións e custos de xestión dunha carteira de investimento".

Pola súa banda, o director xeral de Finizens, Giorgio Semenzato, sinalou que este acordo supón "outro recoñecemento máis" para a compañía. "Viñemos a revolucionar o concepto de aforro e investimento neste país, o futuro xa está aquí", engadiu.