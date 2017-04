Detido un mozo por tráfico de drogas pola venda polo miúdo de haxix e marihuana en Pontevedra

Axentes da Policía Nacional no marco da 'Operación Papillón' detiveron a un mozo de 23 anos de idade en Pontevedra como presunto autor dun delito de tráfico de drogas pola venda polo miúdo de haxix e marihuana.

Segundo informou a Comisaría de Pontevedra, o pasado xoves 290 de abril foi detido un mozo de 23 anos por un delito de tráfico de drogas pola venda polo miúdo de haxix e marihuana a outros mozos, algúns deles menores que acudían ás inmediacións do domicilio do arrestado a adquirir pequenas cantidades de sustancias estupefacientes para consumilas na vía pública.

As primeiras informacións remóntanse a finais do pasado ano 2016 cando, segundo o relato policial, recibíronse os primeiros datos dun veciño da zona que informaba á Policía de que nun piso dun barrio de Pontevedra podíase estar a vender droga polo miúdo.

No mes de febreiro recibíronse novas queixas e informacións, segundo sinala a Policía, respecto da gran afluencia de mozas ao lugar, xa que supostamente en moitas ocasións quedaban pola zona "consumindo as sustancias estupefacientes que previamente adquiriran nas inmediacións da vivenda", segundo engaden as mesmas fontes.

Por todo iso, os axentes do Grupo de Tráfico Medio da Comisaría de Pontevedra, xunto con dotacións uniformadas da Brigada de Seguridade Cidadá, iniciaron as pescudas que desembocaron na incautación de cinco vendas de pequenas cantidades de haxix e marihuana a outros tantos compradores, algúns menores de idade e nas inmediacións do instituto da zona, sendo algúns alumnos do propio centro.

O xoves día 20 de abril detívose ao presunto autor destes feitos e trasladóuselle á comisaría provincial.